В Петербурге правоохранители провели обыски у участников нацистской группировки

В Петербурге и Москве правоохранители провели обыски у представителей нацистской группировки, которая завлекала радикалов для участия в запрещенных на территории РФ организациях. Так, их использовали для организации терактов.

Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

В Северной столице проходят обыски у участников нацистской группировки, вербующей осужденных радикалов в организации, связанные с запрещенными в РФ группировками. Также правоохранители проводят обыски в Москве, сообщает РИА Новости.

Отметим, что завербованных радикалов привлекали к организации терактов на территории РФ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве генерального директора одной из строительных компаний Петербурга. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее оба преступника были судимы.