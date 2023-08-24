На Большой Московской молодые люди избили и облили из газового баллона 53-летнего мужчину

В Центральном районе Петербурга пятеро молодых людей на территории школы облили из газового баллона и избили мужчину. Ему потребовалась помощь медиков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в среду, 23 августа, в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Большая Московская четверо подростков облили из газового баллона администрации школы и избили мужчину.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали пятерых. Оказалось, что подростков среди них нет. Подозреваемым хулиганам от 19 до 26 лет.

Установлено, что молодые люди, находясь на территории школы, избили 53-летнего мужчину. Ему потребовалась госпитализация, где после оказания медпомощи его отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе Петербурга местную жительницу похитили и нанесли ранения при помощи мачете.