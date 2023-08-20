В Пискаревке девушку взяли в плен и избивали с помощью мачете

В Калининском районе Петербурга местную жительницу похитили и нанесли ранения при помощи мачете. Потерпевшей потребовалась госпитализация. Полицейские задержали подозреваемого.

Фото: Pxhere

В пятницу, 18 августа, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный похитил и причинил тяжкий вред здоровью 33-летней жительнице города на Неве. Инцидент произошел на улице Руставели в Пискаревке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители установили, что 43-летний мужчина пригласил девушку к себе в квартиру, где начал избивать ее с помощью мачете и угрожать. После этого ей потребовалась госпитализация с травмами головы и кисти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правоохранители Центрального района проверяют охранника Мариинской больницы после обнаружения у ворот заведения избитого гражданина.