Доходы петербургских гостиниц выросли больше чем на 20%

В Санкт-Петербурге ночь в отеле подорожала примерно на 10,6%. Эксперты считают, что ситуация в отрасли не столь позитивна, поскольку расходы отельеров также выросли.

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В Северной столице средняя стоимость проживания в отеле с начала 2023 года выросла на 10,6% — до 5 951 рублей в день, сообщает телеканал 78 со ссылкой на генерального директора HotelAdvisor Сергея Данильченко.

Так, ночь в трехзвездочном отеле в среднем обойдется в 4 129 рублей, а в четырехзвездочном — 5 981 рублей. За ночь в «пяти звездах» придется отдать в среднем 13 960 рублей. Выручка гостиниц с начала года выросла на 21,6%.

Однако отельный инвестор Виктория Шамликашвили отметила, что расходы также в среднем выросли на 25-30%, а по отдельным позициям — на 30-70%. По ее словам, у отелей практически отрицательная рентабельность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в двух районах Санкт-Петербурга до конца года заработают три новых отеля. В настоящее время специалисты завершают работы на объектах.