В городе на Неве до конца года откроются три новых отеля

В двух районах Санкт-Петербурга до конца года заработают три новых отеля. В настоящее время специалисты завершают работы на объектах.

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Так, речь идет об открытии пятизвездочного отеля, гостиницы класса «четыре звезды» и апарт-отеля, сообщает Neva.Today. Два из трех объектов находятся на Пулковском шоссе.

Третий, пятизвездочный, отель располагается на Итальянской улице, в доме №8. Он станет известен постояльцам под брендом Cosmos Collection и сможет предоставить гостям 24 номера. Сейчас здесь завершаются отделочные работы.

Рядом с Пулково специалисты обустраивают гостиницу «четыре звезды» на 253 номера, а также апарт-отель, где предусмотрено 479 номеров. Также комплекс включает 12 конференц-залов, подземную парковку и спа-зону с бассейном.

Отмечается, что торжественное открытие объектов состоятся до конца сентября текущего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что номера в пятизвездочных отелях Северной столицы стали самыми дорогими по всей России.