Номера в пятизвездочных отелях Петербурга стали самыми дорогими по всей России

За первые полгода средняя стоимость номера в петербургском отеле достигла 7 400 рублей, увеличившись на более чем 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, остановиться в гостинице города на Неве обойдется дороже, чем по всей России.

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Соответствующее исследование провели аналитики компании «Аэроклуб». Примечательно, что стоимость ночлега в люксовых гостиницах увеличилась на 40% и составила 14 тысяч рублей за ночь. При этом спрос упал на 22%, сообщает Neve.Today.

Стоимость остановки в номере пятизвездочных отелей города подскочила почти в полтора раза.В Москве наблюдается иная ситуация, – здесь постояльцы отдают примерно по 8 тысяч рублей, оставшись в люксовых отелях.

Средняя стоимость номера также изменилась. С 4 900 рублей по России она выросла до 7 400 рублей в Петербурге. Однако средняя продолжительность проживания бизнес-гостей в Культурной столице осталась на уровне двух ночей. Частыми гостями в дорогих гостиницах остаются IT-специалисты и сотрудники телеком-компаний.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что посуточная аренда в отелях города на Неве выше, чем в других городах-миллионниках.