Посуточная аренда в отелях Петербурга выше, чем в других городах-миллионниках

В Петербурге находятся самые дорогие отели среди других городов-миллионников страны. Цены на посуточную аренду за год возросли на 8%.

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Петербург стал лидером рейтинга городов-миллионников с самыми дорогими отелями. Больше всего за сутки туристу придется отдать именно в Северной столице. Об этом сообщает АБН с ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Так, в среднем гостю города необходимо подготовить 4700 рублей за ночь. Немного дешевле посуточные отели находятся в Казани- около 4500 рублей. И замыкает тройку лидеров Москва.

В самом конце топа находится Челябинск. Там турист заплатит меньше всего за сутки – около 2200 рублей.

Стоит учесть, что цены по сравнению с прошлым городом выросли на посуточную аренду на 8%. Теперь в среднем по России номер стоит до 4000 рублей.