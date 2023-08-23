Эксперт объяснил все спорные моменты в деле о стройке ОРП на Заречной улице

Стройка отстойно-разворотной площадки (ОРП) для автобусов на Заречной улице в Петербурге полностью законна и одобрена еще десять лет назад. Однако после недальновидных действий муниципальных властей, к данному проекту появились вопросы.

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Строительство ОРП планировалось еще в момент, когда район только начали застраивать. Зона, в которой сейчас находится сквер, представляла тогда из себя поле с бурьяном, сообщает МК.

Однако после того, как район застроился, площадку под ОРП не трогали, пока в дело не вмешались муниципальные власти. Именно они построили детскую площадку в близи от места строительства инфраструктурного объекта, несмотря на осведомленность в назначении того или иного земельного участка, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

Скандалы вокруг ОРП начались сразу, как только «Организатор перевозок» начал давно запланированное строительство. Однако причины недовольства стоит искать в действиях муниципальных властей.