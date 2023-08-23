В Петербурге откроют рекордное количество школ к 1 сентября

В Культурной столице 1 сентября начнут свою работу сразу 24 новые школы. Образовательные учреждения уже готовы открыть свои двери для учеников.

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При этом 19 школ были построены с нуля, а еще пять прошли капитальный ремонт. В общей сложности Северная столица пополнится более чем на 20 тысяч новых учебных мест, сообщил представитель Смольного в соцсети.

Открытие новых школ положительно сказалось на приеме новых учеников в первые классы. В сравнении с 2022 годом, количество заявлений в конфликтные комиссии упало в два раза.

При этом большая часть заявлений касалась не вопроса возможности попасть в ближайшую школу. Родители подавали заявление с желанием попасть в конкретное учебное заведение или класс.

Однако власти признают, что в городе остаются районы, где сохраняется дефицит школ. Однако они утверждают, что в 2024 году в строй войдут еще более 20 школ.