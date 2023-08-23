Петербург столкнулся с сильной нехваткой рабочих

Рабочие являются одной из самых востребованных специальностей в Культурной столице. В общей сумме, на данную сферу приходится около 16 процентов всех открытых вакансий за последний месяц.

Фото: baltphoto/Николая Овсянников

Сейчас открыто более 16 тысяч вакансий для представителей рабочих профессий, а с начала года спрос на них вырос на 55 процентов. Самыми востребованными стали — водители, разнорабочие, упаковщики/комплектовщики, грузчики и слесари, сообщил петроград.ру.

Несмотря на высокую востребованность на рынке труда, фиксируется серьезная нехватка кадров. В среднем на одну вакансию приходится лишь 2,7 резюме.

В среднем работодатели готовы платить представителям рабочих специальностей от 59 735 до 103 448 рублей в месяц. «Вахтовые» рабочие в Северной столице могут рассчитывать от 120 до 180 тысяч рублей.