В Ленобласти на набережной Волхова появилась современная зона отдыха

В Центральном микрорайоне Иссада на набережной реки Волхов закончились работы по созданию современной зоны отдыха. Теперь жители смогут у реки позаниматься на тренажерах и отдохнуть на скамейках рядом с яблонями.

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Место для новой площадки выбрали сами жители микрорайона Иссада. Помимо тренажеров и скамеек, были построены полосы препятствий, беговая дорожка и разноуровневое озеленение, сообщает Онлайн47.

Объект был разработан и возведен с учетом пожеланий местных жителей и стал 37-й общественной территорией, созданной в рамках проекта «Жилье и городская среда». Всего в Ленинградской области за 2023 год планируется завершить благоустройство 105 аллей, бульваров, парков, скверов, площадей и набережных.

Кроме того, проект предусматривает обновление детских и спортивных пространств. Также были завершены работы по благоустройству 11 дворов.