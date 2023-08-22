В Петербурге закончился очередной этап восстановления роддома №16

Во Фрунзенском районе специалисты частично завершили модернизацию родильного дома N16. В частности, были модернизированы меры безопасности и палаты для пациентов.

Фото: baltphoto

Работы по модернизации родильного дома №16 продолжаются уже два года. На данном этапе, закончились работы по модернизации двух отделений для пациентов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, были закончены работы по ремонту и закупке нового оборудования, включая и аппараты для ультразвуковых исследований. Также была продумана логистика по приему пациентов.

Вместе с этим позаботились и о безопасности пациентов, улучшив вентиляцию. Также была проведена замена систем противопожарной безопасности, чтобы она отвечала современным требованиям.

На данный момент в здании принимают от 10 до 15 родов в день. Планируется, что по завершению ремонтных работ это число увеличится в два раза.