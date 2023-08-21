Политолог рассказал, почему необходимо строительство автобусной площадки на Заречной

В Парголово продолжается конфликт из-за строительства отстойно-разворотной площадки на Заречной улице. Местные жители опасаются, что возведение нового объекта «окончательно» унесет с собой зеленые зоны в микрорайоне. В связи с этим директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, есть ли реальная необходимость в строительстве этого объекта.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Солонников отметил, что города на Неве должен развиваться и иметь нормальную транспортную инфраструктуру. По его словам, развитие Парголово и Парнаса невозможно без нормального движения автобусов. Так, ежедневно станцией метро «Парнас» пользуются сотни тысяч жителей, которым необходима транспортная доступность к нему, сообщает МК в Питере.

Отмечается, что, согласно плану, на участке на Заречной улице построят площадку для отстаивания общественного транспорта. Нет никаких оснований для переноса строительства и жители при покупке жилья знали, что там должен быть этот объект.

Политолог отметил необходимость соблюдения принятых градостроительных решение — есть генплан и план развития территорий. Так, если, согласно генплану, на месте есть зеленые насаждения, то там не стоит пытаться строить гостиницу или торговый центр. И, если там расположена автобусная площадка, то возмущаться тоже не стоит.

Солонников добавил, что «закон един для всех – и для жителей, и для властей, и для коммерческих структур».

Эксперт заявил, что подобное поведение жителей, идущее из эгоистических побуждений, создает прецедент. По его словам, в будущем жители, которые будут честно вести борьбу за зеленые насаждения, предстанут перед остальными в негативном свете. Не стоит портить образ честных градозащитников, добавил директор Института современного государственного развития.

Солонников добавил, что рядом с площадкой должен планироваться новый парк. Необходимо обсуждать вопросы финансирования новой парковой зоны, а не разрушать законные объекты. Городу необходимо планомерное развитие инфраструктуры, включая транспортную.