Колесов рассказал о самой холодной ночи августа в Петербурге

В Петербурге зафиксировали самую холодную ночь в августе. Солнце во второй декаде светило больше 90 часов.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ночь с 20 на 21 августа оказалось самой холодной в августе — +11,7 градуса. Так, во второй декаде месяца была теплая и солнечная погода. Средняя температура составила +19,9 градуса, сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Эксперт отметил, что за этот период в городе на Неве выпало всего 11,9 мм или 14 % от месячной нормы осадков. Самым тёплым днём стало 16 августа с максимальной температурой +28,7 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели немного потеплеет под влиянием гребня антициклона. В регионе ожидается переменная облачность и без осадков, однако поздним вечером пойдут небольшие дожди.