В Петербурге почти спустя сутки нашли пропавшую двухлетнюю девочку

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга волонтерам удалось найти пропавшую воскресным вечером девочку. Ребенок жив.

Фото: Pxhere

На улице Стасовой волонтерам удалось найти двухлетнюю девочку, которая пропала в воскресенье, 20 августа, на проспекте Маршала Блюхера. Девочка жива, жизни пропавшей ничего не угрожает, сообщает в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети “Вконтакте”.

Волонтеры рассказали, что пропавшую малышку удалось обнаружить на автобусном кольце.

Напомним, что вечером 20 августа, в воскресенье, мать девочки сообщила о ее пропаже в полицию, после чего начались поиски ребенка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что рыбак утонул в реке Сясь в Ленинградской области, во время отдыха на лодке. Спасатели из города Новая Ладога достали его труп. По предварительным данным, рыбак упал во время передвижения по воде и утонул, когда не смог забраться обратно в реку.