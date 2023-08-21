Петербуржцы рассказали, что только треть работодателей обсуждают с работниками вопросы профессионального роста

В Санкт-Петербурге в бизнесе остается плохо развит паттерн обратной связи и общение между руководителем и подчиненным. Так, только треть жителей рассказали, что руководство общается с ними по вопросам профессионального развития.

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В Северной столице лишь 7% респондентов каждый месяц могут встречаться с руководителями по вопросам профессионального роста. А 8% обсуждают такие вопросы только раз в квартале или реже, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Отметим, что 11% жителей и вовсе обсуждают вопрос профессионального развития только раз в год. Кроме того, порядка 57% жителей вообще ни разу не обсуждали с руководством вопросы профессионального роста.

Более того, в 51% случаев респонденты заявили, что в их компаниях вообще не принято давать обратную связь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на форуме «Армия-2023» военные медики из Петербурга продемонстрировали свою разработку по удалению инородных тел из пациента при помощи дополненной реальности.