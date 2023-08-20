Петербургские медики разработали технологию по удалению инородных тел с помощью дополненной реальности

На форуме «Армия-2023» военные медики из Петербурга продемонстрировали свою разработку по удалению инородных тел из пациента при помощи дополненной реальности.

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Специалисты рассказал, что разработкой новой технологии занимались медики Санкт-Петербургского медуниверситета и Военно-медицинской академии С. М. Кирова. Кроме того, в работе приняли участие специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, сообщает ТАСС.

Отмечается, что с помощью разработки специалисты смогут обнаружить инородные тела и анатомические структуры, после чего появляется возможность обеспечить минимально достижимую хирургическую травму.

Кроме того, технология позволит сократить длительность операции и кровопотери.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге нашли способ быстро распознать уровень содержания консервантов в газировке и соках. Экспресс-проверку разработали ученые СПБГУ.