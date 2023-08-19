Ученые из Петербурга разработали экспресс-метод определения консервантов в соках и газированных напитках

В Санкт-Петербурге нашли способ быстро распознать уровень содержания консервантов в газировке и соках. Экспресс-проверку разработали ученые СПБГУ.

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Анализ, который проводится за пять минут, сможет показать, содержатся ли в газированных напитках и соках консерванты Е200 и Е210, сообщает «МК в Питере». Первыми протестировали детские напитки, так как ребенок более чувствителен к пищевым добавкам.

Составы соков и газировок изучили специалисты СПБГУ. Авторы разработки заметили, что большинство продуктов питания насыщены углеводами, органическими кислотами, белками, витаминами, пищевыми волокнами и красителями, что зачастую затрудняет химический анализ. Из-за этого работа оборудования может даже ухудшится.

При этом, бензойная и сорбиновая кислоты безопасны для человека, но только если поступают в низких дозах. Если норма будет превышена, могут развиться ацидоз, судороги и гипервентиляция легких.