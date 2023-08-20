В Роскосмосе рассказали о прекращении существования станции «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» потерпела крушение после столкновения с поверхностью Луны. Ее запустили с космодрома Восточный в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» 11 августа.

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В Роскосмосе заявили, что автоматическая станция «Луна-25» прекратила существование. В пресс-служба компании добавили, что потеря связи произошла в 14:57.

Также специалисты рассказали, что меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа не дали результатов. По данным Роскосмоса, судно перешло на нерасчетную орбиту, что привело к крушению.

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