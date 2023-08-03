Фиксировать нарушения петербургских водителей будут еще 20 камер

В Санкт-Петербурге появится еще несколько камер для фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД) в рамках стратегии развития АПК «Безопасный город». Новые комплексы разместят на перекрестках.

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На сегодняшний день в Северной столице функционирует система контроля за соблюдением ПДД со стороны автолюбителей. Работа данной технологии позволяет сделать транспортное движение на улицах города более безопасным, передает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

Уровень аварийности на дорогах города снижается за счет камер фотовидеофиксации, которые отслеживают действия водителей, и теперь их станет на два десятка больше. Новые камеры будут установлены на проспектах Энгельса, Луначарского, 2-й Муринский, Институтский, Просвещения, Светлановский, Большевиков, а также на улице Дыбенко.

Полный список расположения комплексов по фиксации ПДД опубликован на сайте Смольного.