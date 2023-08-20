В Петербург почти 400 домов остались без воды из-за работ на тепломагистрали

В Петербурге из-за проведения ремонтных работ на тепломагистрали в зоне Ржевка-Пороховые и Невского вывода без горячей остались почти 400 домов. Специалисты заявили, что неудобства ликвидируют к 14:30 понедельника.

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В Невском и Красногвардейском районах города 397 домом остались без горячей воды. Это произошло из-за проведения ремонта на тепломагистрали «Пороховская», сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК».

Отметим, что работы начали в 10:30 20 августа. Специалисты пообещали полностью восстановить водоснабжение к 14:30 21 августа, а подача воды без циркуляции произойдет в 01:30.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Театральной библиотеке в Санкт-Петербурге специалисты занимаются реставрацией окон. Они занимаются изготовлением запорных механизмов для восстановления исторического вида. Работы планируется завершить в октябре 2023 года.