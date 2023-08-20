В Ленобласти двое скончались после вылета в кювет

В Киришском районе Ленобласти на автодороге мигрант на иномарке не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм автомобилист и его пассажир скончался на месте происшествия.

Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 19 августа, в полицию поступило сообщение о том, что на 67 км автодороги «Зуево-Новая Ладога» мигрант за рулем иномарки не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате аварии 44-летний водитель и его 41-летний пассажир скончались от полученных травм на месте происшествия.

Правоохранители установили, что автомобилист в 2023 году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ДТП с участием ребенка пешехода произошло в Северной столице. Трехлетнего мальчика сбила иномарка в одном из дворов.