В Петербурге москвич похитил у бывшей жены их общего двухлетнего сына

В Петроградском районе Петербурга мужчина с двумя неизвестными похитил у бывшей жены своего двухлетнего сына. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербурга.ру, в субботу, 19 августа, в полицию поступило заявление от 35-летней женщины о том, что у дома по проспекту Медиков ее бывший муж с двумя неизвестными с применением насилия похитил их общего двухлетнего ребенка. После этого злодеи скрылись с места происшествия.

На месте происшествия отсутствует видеонаблюдение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правоохранители Петербурга установили обстоятельства смерти мужчин, обгоревшие трупы которых нашли в Красном Селе. Граждане вели охоту за кабелем. Обгоревшие трупы нашли у гаражей на улице Нарвской. Удалось предварительно установить личность одного из погибших.