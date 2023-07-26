Мужчины, которых убило током в Красном Селе, пытались похитить кабель со столба освещения

Правоохранители Петербурга установили обстоятельства смерти мужчин, обгоревшие трупы которых нашли в Красном Селе. Граждане вели охоту за кабелем.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, после анализа ситуации и обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что двое мужчин попытались похитить электрический кабель со столба освещения. В результате граждан ударило током, после чего они погибли.

Обгоревшие трупы нашли у гаражей на улице Нарвской в Красном Селе. Удалось предварительно установить личность одного из погибших. Им оказался 42-летний петербуржец, проживавший на Октябрьской улице.

Трупы направили в морг для установления точной причины смерти. Детали инцидента продолжают выяснять специалисты.

Напомним, что пострадавших нашли вечером 25 июля.