Мужчины, которых убило током в Красном Селе, пытались похитить кабель со столба освещения
Правоохранители Петербурга установили обстоятельства смерти мужчин, обгоревшие трупы которых нашли в Красном Селе. Граждане вели охоту за кабелем.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, после анализа ситуации и обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что двое мужчин попытались похитить электрический кабель со столба освещения. В результате граждан ударило током, после чего они погибли.
Обгоревшие трупы нашли у гаражей на улице Нарвской в Красном Селе. Удалось предварительно установить личность одного из погибших. Им оказался 42-летний петербуржец, проживавший на Октябрьской улице.
Трупы направили в морг для установления точной причины смерти. Детали инцидента продолжают выяснять специалисты.
Напомним, что пострадавших нашли вечером 25 июля.