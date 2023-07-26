Правоохранители Петербурга проводят проверку по факту гибели от удара током двух человек в Красносельском районе

Накануне в Красносельском районе обнаружили два обгоревших трупа. Позже специалисты установили, что граждане, вероятно, скончались от мощного удара током. В настоящее время по факту произошедшего организована проверка.

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В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что два тела заметили вечером во вторник на территории лесополосы Красносельского района. Предполагается, что пострадавшие погибли от удара током высокого напряжения.

После инцидента была организована доследственная проверка. Специалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас проводится комплекс мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Личности погибших устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что обгоревшее тело пропавшей без вести петербурженки нашли в доме на территории Гатчинского района.