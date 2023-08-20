«Погрыз паспорт»: в США мужчина может не попасть на свою свадьбу из-за собаки

В США золотистый ретвиер попытался помешать своему хозяину жениться, повредив паспорт за две недели до свадьбы. Торжественное событие должно пройти в Италии.

Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Свадьба жителя Бостона и его возлюбленной запланирована на 31 августа в Италии. На торжественное мероприятие были приглашены множество гостей, однако свадьба оказалась под угрозой срыва. Пес по кличке Чики погрыз паспорт мужчины, сообщает Лента.ру.

Житель Бостона рассказал, что в восстановлении паспорта ему помогают сотрудники офисов конгрессмена и сенатора. Однако даже их помощь не гарантирует то, что паспорт будет получен в нужный срок.

Отмечается, что в случае опоздания церемония состоится без жениха. Однако паре придется устроить еще одну церемонию в США.

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