«Погрыз паспорт»: в США мужчина может не попасть на свою свадьбу из-за собаки
В США золотистый ретвиер попытался помешать своему хозяину жениться, повредив паспорт за две недели до свадьбы. Торжественное событие должно пройти в Италии.
Свадьба жителя Бостона и его возлюбленной запланирована на 31 августа в Италии. На торжественное мероприятие были приглашены множество гостей, однако свадьба оказалась под угрозой срыва. Пес по кличке Чики погрыз паспорт мужчины, сообщает Лента.ру.
Житель Бостона рассказал, что в восстановлении паспорта ему помогают сотрудники офисов конгрессмена и сенатора. Однако даже их помощь не гарантирует то, что паспорт будет получен в нужный срок.
Отмечается, что в случае опоздания церемония состоится без жениха. Однако паре придется устроить еще одну церемонию в США.
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