В Ленобласти непривитая собака несколько раз укусила четырехлетнего ребенка

Во Всеволожском районе Ленинградской области собака без прививки напала на четырехлетнего ребенка и покусала множество ран в области головы. Врачи осмотрели ребенка и отпустили на амбулаторное лечение.

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Во вторник, 15 августа, правоохранители получили информацию о том, что четырехлетний ребенок получил множественные раны головы. Виновником стала собака, сообщает Патрульный Петербурга.

После осмотра выяснилось, что собака напала на ребенка, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Раны были обработаны, и ребенок был отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что прокуратура Петербурга направила иск в суд для взыскания денег с хозяина собаки, покусавшей 62-летнюю женщину. Сумма ущерба — 500 тысяч рублей. Хозяин оттащил пса, но вызвать скорую или отвезти пенсионерку в больницу не захотел.