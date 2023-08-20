В России взлетел спрос на льготные ипотеки на фоне роста ключевой ставки

В России спрос на льготную ипотеку вырос на 40% после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 12%. Эксперты считали, что многие ускорили решение по ипотеке на фоне опасений дальнейшего повышения ставок.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В России после решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки спрос на льготную ипотеку значительно вырос. Так, количество консультаций в августе увеличилось на 40%, сообщают «Известия», ссылаясь на замглавы ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

Решетникова отметила, что в регионе вырос спрос на вторичное жилье. Кроме того, на рынке вновь активизировались те, кто решил на фоне нестабильной ситуации с курсом рубля вложить свои сбережения в недвижимость.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге за первые полгода на центральных улицах распахнули двери для посетителей больше 120 заведений общественного питания.