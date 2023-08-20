В России с марта по июль курица и свинина подорожали на 20-30%

В России с марта по июль зафиксирован стремительный рост цен на мясо для ресторанов. Так, в среднем рост составил порядка 20-30%, а курятина и вовсе подорожала на 15-50%.

Фото: Pxhere

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал, что в стране стремительно подорожало мясо для предприятий общепита. Так, с марта по июль куриное мясо выросло в цене на 20%, а свинина — на 30%, сообщает «Прайм».

Миронов отметил, что в марте килограмм курицы обходился в 280 рублей, а июле уже 355 рублей. Свинина выросла в цене с 280 до 365 рублей за кг. Причиной роста стал дефицит предложения.

Рост цен подтвердили и представители ресторанов. По словам предпринимателей в сфере ресторанного бизнеса, за последние месяцы курица подорожала на 15-50 % в зависимости от вида откорма. Это привело к росту цен позиций в меню.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что подорожание некоторых мясных продуктов может произойти ближе к осени. В частности, колбаса и сосиски подорожают на 5-10%.