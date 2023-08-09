Россиянам рассказали, какие продукты подорожают к осени

Подорожание некоторых мясных продуктов может произойти ближе к осени. В частности, колбаса и сосиски подорожают на 5-10%.

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В последнее время стоимость мяса курицы достигла рекордного уровня. В целом оптовые и розничные цены на мясо увеличились на 30%. Однако колбаса и сосиски не продемонстрируют резкого роста стоимости, пишет АБН со ссылкой на участников рынка и данные Telegram-канала Baza.

Благодаря заключенным долгосрочным контрактам поставщики вынуждены обосновывать увеличение ценового показателя. По этой причине рост цен на эти продукты составит примерно 5-10%.

Ранее сообщалось, что некоторые компании планируют увеличить стоимость индейки на фоне подорожания оборудования, услуг логистики и упаковки. Также омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов заявил о возможном росте цен на суши и роллы в связи со снижением курса рубля.