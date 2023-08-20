Петербуржцам рассказали о пользе кукурузы

В Петербурге многие жители предпочитают добавлять в свой рацион кукурузу. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рассказала, какие полезные свойства есть в ней. Так, кукуруза помогает снять отеки и облегчить боль в суставах.

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Эксперты рассказала, что свежая кукуруза значительно превосходит все бобовые по содержанию витаминов и полезных кислот, сообщает пресс-служба петербургского ведомства.

В ведомстве отметили, что кукурузные зерна содержат витамины РР, Е и К, а также витаминами группы М и аскорбиновой кислотой. Кроме того, они богаты минеральными веществами: соли калия, фосфор, железо и магний.

Также специалисты отметили, что в кукурузном белке присутствуют незаменимые аминокислоты – триптофан и лизин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в мире в последние годы растет уровень смертности от цирроза печени. О том, какую связь имеет цирроз и рак, рассказал врач онколог.