В Петербурге только треть жителей следят за курсом валют

В Санкт-Петербурге после снижения курса национальной валюты вырос интерес местных жителей к новостям валютной биржи. В регионе треть жителей следят за курсом доллара.

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В культурной столице 31% петербуржцев проявляют интерес к новостям валютной биржи. Интерес вырос после снижения курса национальной валюты, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Кроме того, мужчины чаще женщин наблюдают за позицией рубля. Также на рост интереса к иностранным валютам влияет и увеличения уровня доходов респондентов.

К 1 сентября петербуржцы предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Жители уверены, что курс валют превысит отметку в 100 рублей. Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты горожане предсказывают дальнейшее снижение курса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что курсы американской и европейской валют демонстрируют рост на Мосбирже. Доллар превысил 97 рублей, а евро – 107 рублей.