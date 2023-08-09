Экономисты оценили возможные причины падения доллара и евро

Курсы американской и европейской валют демонстрируют рост на Мосбирже. Доллар превысил 97 рублей, а евро – 107 рублей. Эксперты не считают, что в ближайшее время рубль укрепится. Однако это может случиться, если с России снимут различные ограничения.

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С августа по сентябрь доллар продолжит рост. Тем временем российская валюта будет падать, а вот инфляция, наоборот, вряд ли продемонстрирует снижение, передает Brif мнение ученого-экономиста Валентина Катасонова.

Одной из причин, по его мнению, может являться отмена почти всех ограничений на трансграничное движение капитала. Рубль стал дефицитной валютой, потому что не возвращается в страну. На инфляцию может повлиять рост ключевой ставки, отметил эксперт.

Доктор экономических наук Леонид Холод, в свою очередь, считает, что причина усиления позиций доллара связана с существующими проблемами во внешней торговле. Когда с России снимут ограничения, то ситуация с долларом и евро изменится в пользу рубля.