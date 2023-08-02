В городе на Неве больше 30% сотрудников стали чаще сталкиваться с агрессией и конфликтами на работе

В Петербурге работники стали чаще ссориться с коллегами и замечать агрессию в свой адрес. При этом безболезненно переносить конфликты получается только у трети горожан.

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Нередко нагнетающая атмосфера на рабочем месте может стать одной из главных причин увольнения. Некоторые сотрудники могут продолжать трудить в той же компании, но уже без особого энтузиазма и радости. В последнее время конфликты на рабочем месте участились у 33% петербуржцев, сообщает «Патрульный Петербурга».

Так, в ходе опроса респонденты отмечали, за год недопонимания в коллективе стало больше. Но в тоже время каждый третий горожанин признался, что ссоры никак не сказываются на работе, а еще больше половины сотрудников нормально воспринимают столкновения с коллегами.

Около 15% опрошенных после конфликта, наоборот, не могут вернуться в рабочий ритм. В свою очередь, больше 40% жителей Культурной столицы отметили, что начальство не очень хорошо справляется со сглаживанием острых углов в коллективе.