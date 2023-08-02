Больше двух сотен нелегальных мигрантов задержали после проверок под Петербургом

Под Петербургом прошли очередные рейды по выявлению незаконно проживающих на территории РФ мигрантов. В общей сложности в участки отправили около 200 иностранцев.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что проверки на территории Всеволожского района проходят на протяжении двух дней. С 1 по 2 августа следователи и полиция осмотрели Кудрово, Мурино и Бугры.

В первый день рейда специалисты осмотрели заведения общепита, а также места концентрации и стоянок таксомоторного транспорта. В результате мероприятий были обнаружены несколько десятков иностранных граждан, проживающих в РФ нелегально.

На следующий день, 2 августа, полиция и Росгвардия осмотрели места компактного проживания мигрантов во Всеволожске, Сертолово, поселках Бугры и Ковалево. После осмотра были обнаружены три общежития и две «резиновые» квартиры. В отделы забрали примерно 200 нелегальных иностранных граждан.

В настоящее время с нарушителями работают сотрудники миграционной службы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции правоохранители провели обыски и проверили несколько хостелов Красногвардейского района.