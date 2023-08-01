Правоохранители Петербурга прошлись по четырем хостелам в поисках мигрантов-нелегалов

В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Северной столицы правоохранители провели обыски и проверили несколько хостелов. Соответствующие мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что 1 августа следователи Главного следственного управления, сотрудники региональных управлений МВД и Росгвардии наведались в четыре хостела Красногвардейского района. Выяснилось, что в помещениях проживают нелегальные мигранты.

По версии следствия, группа петербуржцев вместе с иностранцами организовали в городе фиктивную постановку на миграционный учет. При этом использовались подложные документы. Злоумышленники, в свою очередь, получили денежное вознаграждение. К уголовной ответственности по этому делу уже привлекли девять человек.

В настоящее время специалисты продолжают выяснять прочие детали произошедшего, а также устанавливают физических и юридических лиц, которые оказали незаконные услуги по постановке на миграционный учет мигрантов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице сотрудницу полиции задержали за фиктивную регистрацию больше двух тысяч мигрантов.