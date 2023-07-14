В Петербурге сотрудницу полиции задержали за фиктивную регистрацию больше двух тысяч мигрантов

В Северной столице задержали 35-летнюю сотрудницу полиции, которая с неустановленной группой лиц оформляла приезжим фиктивный миграционный учет. В общей сложности в России незаконно «поселили» больше двух тысяч приезжих.

Фото: baltphoto/Дарья Иванова

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что с января по июль 2021 года сотрудница полиции вместе с неизвестными допустила иностранных граждан на территорию России, после этого на поставила их на фиктивный учет по месту пребывания в нежилых помещениях города и области. Всего таким образом было «зарегистрировано» не меньше 2 043 мигрантов.

Кроме того злоумышленница за деньги передавала персональные данные иностранцев и других граждан из информационных ресурсов МВД России третьим лицам. Женщину задержали и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Отмечается, что экс-сотрудница полиции будет уволена по отрицательным основаниям и понесет соответствующее наказание.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России зафиксировали рост преступности среди мигрантов.