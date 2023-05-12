Бастрыкин отметил, что рост количества мигрантов отрицательно влияет на количество преступлений в России

В России отмечен рост преступности среди мигрантов. Глава СК Александр Бастрыкин связывает это с увеличением переселенцев в стране.

Фото: пресс-служба СКР

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин отметил, что с ростом количества мигрантов в стране растет и количество преступлений. Об этом сообщает МК.

Таким заявлением Бастрыкин поделился в ходе XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По словам главы СК количество тяжких преступлений в 2021 году составляло 11 тысяч, а в 2022 году выросло до 15 тысяч.

Вместе с тем, Бастрыкин отметил недовольство россиян. Например, некоторые граждане страны возмущены тем, что пока русские воюют на фронте, мигранты атаковали тылы страны. Возмущенные россияне предложили отправлять на фронт мигрантов, получивших гражданство России. В случае отказа – отправлять на родину.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мигрант убил жену в съемной квартире на Шувалова и рассказал об этом сотруднику консульства.