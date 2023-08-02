Поджечь военкомат на Английском проспекте петербурженку убедили телефонные мошенники

Стало известно, почему жительница Петербурга решилась на поджог военкомата в Адмиралтейском районе. По словам задержанной, в деле оказались замешаны мошенники.

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Возгорание здания военного комиссариата на Английском проспекте заметили вечером 1 августа. Тогда неизвестная гражданка в платке оставила бутылку с какой-то смесью у дверей, а после устроила поджог. Затем злоумышленница сделала фото и скрылась с места происшествия, но позже была задержана.

Оказалось, что к инциденту причастна 67-летняя горожанка, проживающая в Кустарном переулке. Женщина пояснила, что решилась на такой отчаянный шаг из-за наводки мошенников. Злоумышленники пытались обратиться к ней еще весной, представляясь «сотрудниками службы безопасности банка», сообщают РИА Новости.

По словам нарушительницы, она предполагала, что поджигает двери офиса преступников, которые до этого выманили у нее деньги. Отомстить мошенникам женщине посоветовал неизвестный, который пообещал жертве 50 тысяч рублей «на помощь», однако перевел только две тысячи рублей с расчетом на масло и бензин.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали злоумышленника, напавшего на военкомат в центре Северной столицы. Мужчина сначала попытался спалить здание на улице Чайковского, а после влетел в ворота на машине.