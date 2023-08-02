В Санкт-Петербурге скончался проживший 90 лет композитор Александр Колкер

Автор больше сотни песен, известный композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер скончался в возрасте 90 лет.

Фото: Pxhere

Колкер ушел из жизни 1 августа в Петербурге, сообщила пресс-служба Союза композиторов города. Отмечается, что информация о месте и времени прощания станет известна несколько позже.

В пресс-службе выразили искренние соболезнования близким советского и российского композитора. Напомним, что на днях ему исполнилось 90 лет. В конце июля 2023 года Колкер попал на отделение реанимации из-за ухудшения состояния здоровья, но позже был вписан домой.

Заслуженный деятель искусств РСФСР родился 28 июля 1933 года в Ленинграде. Колкер является автором больше 100 песен, среди которых такие известные произведения как «Стоят девчонки» и «Ночной трамвай», он же создал музыку к фильмам («Хроника пикирующего бомбардировщика», «Трое в лодке, не считая собаки») и театральным постановкам. В числе заслуг Колкера также мюзиклы, оперетты и даже рок-оперы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что актер фильма «Республика ШКИД» Вячеслав Голубков умер на 74-м году жизни в Северной столице.