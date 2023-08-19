С начала года больше 30 петербуржцев восстановили право на получение жизненно важных лекарств

На территории Санкт-Петербурга за полгода больше 30 человек снова получили право на обеспечение жизненно важными лекарствами.

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В Северной столице на особом контроле остается взыскание задолженностей по зарплате нескольких тысяч должников, сообщили в пресс-службе Главного управления федеральной службы судебных приставов по городу.

В общей сложности жители Северной столицы получили 20,4 миллиарда рублей. Права на приобретение жизненно важных лекарств в рамках исполнительных производств за шесть месяцев восстановили 33 человека.

Уточняется, что взыскание задолженностей по заработной плате и сохранение прожиточного минимума около 2 тысяч должников остается на особом контроле ведомства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице объем продаж лекарств сократился больше чем на 30%.