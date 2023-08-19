Петербургская структура Ростеха получит в кредит 10 млрд рублей на выпуск серийных авиационных двигателей

Новикомбанк и предприятие «ОДК-Климов», входящее в корпорацию Ростеха, заключили кредитный договор. Общая сумма соглашения достигла 10 миллиардов рублей.

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Так, на выделенные средства петербургская структура Ростеха наладит выпуск серийных авиадвигателей. В результате производитель сможет увеличить объем выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Соглашение подписали в рамках программы Международного военно–технического форума «Армия–2023». Документ был утвержден председателем Правления Новикомбанка Еленой Георгиевой и заместителем гендиректора — управляющим директором «ОДК–Климов» Александром Грачевым.

Отмечается, что серийная продукция компании включает в себя двигатели семейства ВК-2500 и ТВ7-117В, они предназначены для вертолетов Миля и Камова. Кроме того, «ОДК-Климов» занимается разработкой автоматических систем управления для двигателей. В перспективе планируется сертификация новых вертолетных двигателей малой размерности, предназначенных для вертолетов Ка-226, Ка-62 и «Ансат».

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