В Петербурге станцию «Пионерская» открыли для пассажиров раньше запланированного срока

Станция метро «Пионерская» в Петербурге открылась после капитального ремонта. Примечательно, что пассажиров приняли раньше установленного срока.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили о завершении работ на «Пионерской». Станцию отремонтировали досрочно. В ходе работы были заменены дефектные участки железобетонных плит перекрытия машинного зала, обновлены лестничные спуски, а и также установлены входные вестибюльные двери увеличенной ширины, которые теперь могут открываться автоматически.

Отмечается, что во время ремонта специалисты разработали специальную схему движения наземного пассажирского транспорта. В частности, были введены три новых автобусных маршрута, а также усилено движение еще на четырех маршрутах. Кроме того, для движения транспорта без заторов было исключена остановка и стоянка на Коломяжском проспект. Нововведение действовало на участке от Парашютной улицы до станции «Черная речка» . Всего во время работ на «Пионерской» по будним дням работали около 400 транспортных средств, а в выходные горожан перевозили 330 машин.

Уточняется, что после открытия станции метро «Пионерская» свою работу продолжат автобусный маршрут № 76 и троллейбусный маршрут № 42. При этом трасса автобуса № 235 теперь доступна в первоначальном виде, то есть, пассажиры смогут ездить от «Старой деревни» до Земской переулка.

А вот автобусы №№ 237М и 267М прекращают работу. В пресс-службе добавили, что бесперебойное движение общественного транспорта между станциями «Пионерская» и «Черная речка» сохранится. На этом участке планируется обустройство отдельной полосы для общественного транспорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что «Пионерской» был срочно необходим ремонт из-за разрушения бетона, коррозии арматуры и других повреждений.