После травмирования строителя на набережной Реки Карповки в Петербурге возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту травмирования строителя на набережной реки Карповки. Было возбуждено уголовное дело.

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В Петроградском районе рабочий отбил голову на стройке, упав с восьмого на седьмой этаж. Мужчину экстренно госпитализировали на отделение реанимации в тяжелом состоянии, сообщает ALLNW.

Отмечается, что инцидент произошел в строящемся многоэтажном доме на набережной реки Карповки. Примерно около половины двенадцатого утра 18 августа медики госпитализировали 33-летнего уроженца Таджикистана, который приехал в Россию с целью работы.

Строитель пролетел один этаж и получил ушиб мозга тяжелой степени, а также перелом основания черепа и височно-теменной кости. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Все обстоятельства падения и детали произошедшего продолжают устанавливать специалисты.