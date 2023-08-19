Пять петербургских ветеранов получили около 30 млн на покупку жилья

В Санкт-Петербурге ветеранам выделили денежные средства на приобретение нового жилья. В общей сложности на эти цели было предусмотрено больше 29 миллионов рублей из федерального бюджета.

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В рамках социальной выплаты деньги на покупку жилья предусмотрели для пятерых граждан города на Неве, сообщает пресс-служба Смольного. Около 30 миллионов получили ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды и ветераны, которые приобрели этот статус до 1 января 2005 года.

Отмечается, что деньги назначены вне очереди и выделены из федерального бюджета. Социальную выплату направят семейной паре и троим одиноким пожилым людям.

Известно, что пенсионеры обратились в Горжилобмен с апреля по июль. Сейчас заявителям уже выдали свидетельства с правом на социальную выплату. Так, на одного человека приходится чуть меньше 6 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице ветеранам выплату ко Дню Победы начнут перечислять каждый год на законодательном уровне.