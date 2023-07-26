В Санкт-Петербурге ветеранам выплату ко Дню Победы начнут перечислять каждый год

В Северной столице денежные выплаты ветеранам, которые выдаются к 9 мая, станут ежегодными. Соответствующие изменения уже внесены в Социальный кодекс города.

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Петербургские власти назначили ежегодную финансовую поддержку ветеранам и блокадникам, которая выдается ко Дню победы, сообщает «МК в Питере». Кроме того, был разработан план по подготовке к юбилею освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Напомним, что город на Неве с 2021 года предоставлял выплаты ветеранам к 9 мая. Такие решения принимались отдельными постановлениями. Сейчас же власти планируют закрепить ежегодные денежные начисления гражданам в Социальном кодексе города.

Известно, что в 2024 году Петербург отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь памятной даты ветераны и блокадники получат почетные знаки и дополнительную единовременную выплату.