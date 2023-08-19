В Петербурге намерены привить от гриппа больше 3 млн горожан

Вакцинацию от гриппа в Санкт-Петербурге могут пройти больше 3 миллионов местных жителей, включая 500 тысяч детей. Особое внимание будет уделено людям, которые состоят в группе риска.

Фото: baltphoto/Николай Овсянников

На совещании по поводу подготовки к осенне-зимнему эпидемическому сезону и старта прививочной кампании в Смольном, вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что в этот раз общая иммунизация от гриппа должна охватить не меньше 60% горожан. При этом 75 % от численности — это лица из групп риска.

В общей сложности предполагается вакцинация 3,2 миллионов человек, из которых 500 тысяч — это дети. Кроме того, прививки получат 12 тысяч беременных женщин. Кампания по иммунизации стартует 28 августа и продлится вплоть до декабря.

Напомним, что к людям из группы риска относятся пенсионеры, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями, медработники и педагоги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица получила больше 75 тысяч доз вакцины от гриппа для детей.