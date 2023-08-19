Еще два пассажирских парома начнут курсировать между Санкт-Петербургом и Калининградом

Еще два парома для перевозки пассажиров начнут курсировать между Северной столицей и Калининградом. Протяженность маршрута составит около тысячи километров.

Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Паромы планирует запустить калининградская компания «Балтикпорт». Два новых судна будут перевозить пассажиров по маршруту Калининград – Санкт-Петербург, сообщает «Патрульный Петербурга». Останавливаться паромы будут в порту Усть-Луга.

Отмечается, что «Балтикпорт» приобретет судна у Амурского судостроительного завода. В настоящее время запрос на документацию и просьбу с указанием стоимости паромов, а также их доставки уже отправлен.

В общей сложности протяженность маршрута между Петербургом и Калининградом составит примерно тысячу километров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что о запуске еще двух дополнительных паромов заявлял также замглавы Росморречфлота Борис Ташимов. Он подчеркнул, что новые средства передвижения нужны для наращивания провозной способности и создания резерва для замещения судов, уходящих в ремонт.