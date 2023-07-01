До конца 2023 года еще два парома начнут курсировать между Петербургом и Калининградом

Пару дополнительных паромов запустят между Санкт-Петербургом и Калининградом. Это решение может быть реализовано до конца 2023 года .

Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

По словам замглавы Росморречфлота Бориса Ташимова, два новых судна поставят на маршрут между Северной столицей и Калининградом для того, чтобы нарастить провозную способность и создать резерв для замещения судов, которые перенаправляют в ремонт. Как сообщает «МК в Калининграде», паромы планируют запустить к концу текущего года.

Уточняется, что с января по май из 1,24 миллиона тонн грузов в сообщении с Калининградской областью паромы перевезли около 890 тысяч тонн. При этом их средняя загрузка в направлении Калининграда достигла 95%, а в направлении Ленобласти — 85%.

Также Ташимов заметил, что в перспективе может быть осуществлена постройка еще двух железнодорожных паромов для линии Усть-Луга — Балтийск.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за год грузооборот Большого порта Петербурга вырос сразу в полтора раза.