За год грузооборот Большого порта Петербурга увеличился сразу в полтора раза

За апрель 2023 года в порту Санкт-Петербурга сильно увеличилась перевалка грузов. Таким образом, был зарегистрирован самый высокий ежемесячный показатель, начиная с весны 2022 года.

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Предполагается, что увеличение перевалки в Большим порту связано с запуском сразу нескольких новых контейнерных линий. Как отметили в Ассоциации морских торговых портов, в общей сложности грузооборот составил более четырех миллионов тонн, что в 1,5 раза больше, чем год назад. Информация об этом представлена на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Вероятно, что улучшение связано с запуском нескольких новых контейнерных линий. При этом, в апреле был зафиксирован самый высокий ежемесячный показатель перевалки грузов с марта 2022 года. Напомним, что тогда работу на территории РФ приостановили крупнейшие международные контейнерные линии.

Также стоит добавить, что за четыре месяца грузооборот уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако падение замедлилось, а перевалка начала постепенно приходить в норму.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сделка по продаже петербургской компании «Феникс», которая владеет портом Бронка, завершена. По ее итогам покупателем стала московская ООО «НКК-Логистик».